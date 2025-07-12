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Через лісові пожежі з Великого Каньйону в Аризоні евакуйовують людей

У сусідньому Колорадо через кілька пожеж, спричинених блискавкою, евакуювали всіх відвідувачів нацпарку.

Через лісові пожежі з Великого Каньйону в Аризоні евакуйовують людей
Фото: Joelle Baird/Grand Canyon National Park

У деяких частинах Національного парку Гранд-Каньйон в Аризоні оголосили евакуацію через лісові пожежі, повідомляє DW.

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Одна з пожеж, пожежа Dragon Bravo  палає з 4 липня ‒ її спричинила блискавка.

Відповідно до урядових даних, станом на вечір п'ятниці, пожежа охопила 61 гектар, її досі не локалізували.

Адміністрація парку наказала мешканцям Північного краю (North Rim) негайно евакуюватися. 500 людей вже залишили свої домівки.

Більша пожежа на північ від парку ‒ White Sage Fire ‒ горить поблизу озера Джейкоб, де також діяли накази про евакуацію та перекриття доріг.

За даними Бюро землеустрою Аризони, у цій пожежі, також спричиненій блискавкою, згоріло 4 439 гектарів і також не була локалізована.

Гасіння ускладнюють сильний, поривчастий вітер, вологість та суха рослинність.

У сусідньому Колорадо через кілька пожеж, спричинених блискавкою, евакуювали всіх відвідувачів та персонал з “Чорного каньйону” Національного парку Ганнісон.

  • Спекотна, суха погода на заході США в останні тижні підвищила ризик лісових пожеж.

Пожежі також спалахнули у Національному парку Ганнісон у Колорадо
Фото: National Parks Service/dpa/picture alliance
Пожежі також спалахнули у Національному парку Ганнісон у Колорадо
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