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Хакери вкрали базу британських клієнтів Louis Vuitton

Вже третій кіберінцидент з популярним модним домом за останні місяці.

Хакери вкрали базу британських клієнтів Louis Vuitton
Фото: EPA/UPG

Відомий модний дім Louis Vuitton заявив про розкриття персональної інформації клієнтів у Сполученому Королівстві через хакерську атаку.

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Як пише The Guardian, зловмисники проникнули до операційних систем французького бренду в Британії та отримали інформацію про імена, контактні дані та історію покупок.

Представники модного дому запевнили, що на серверах не зберігалися платіжні засоби, тож банківські рахунки клієнтів захищені. Проте у LV не виключили спроб фішингу, шахрайства та неправомірного використання вкраденої інформації.

Для бренду, який входить до групи LVMH, це вже третій за останні кілька місяців інцидент, пов'язаний з кіберзлочинністю. Хакерам раніше вдалося отримати доступ до даних корейського філіалу компанії, а також інформації про клієнтів другого за популярністю модного лейблу Christian Dior.
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