Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Словаччина знову блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Посли ЄС будуть на вихідних обговорювати подальші кроки.

ЗМІ: Словаччина знову блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

11 липня країни ЄС не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації через позицію Словаччини, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Це сталося під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper).

Не виключено, що посли ЄС у Брюсселі зберуться на додаткове засідання на вихідних, щоб обговорити подальші кроки. Дипломати сподіваються, що Словаччину вдасться переконати змінити позицію.

У разі, якщо цього не станеться, питання буде передадуть на рівень Ради ЄС. Обговорення пакета санкцій можуть перенести на засідання міністрів закордонних справ, яке відбудеться у вівторок, 15 липня.

  • Раніше повідомлялося, що Словаччина отримала гарантії від Єврокомісії у сфері енергетики, які прем'єр Роберт Фіцо вимагав надати у зв'яку з планом ЄС повністю відмовитися від російських нафти та газу до кінця 2027 року.
  • 10 липня на конференції з відновлення України канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Словаччину та її прем'єра Роберта Фіцо розблокувати ухвалення 18-го пакета антиросійських санкцій.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies