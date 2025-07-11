ЗМІ: Словаччина знову блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Посли ЄС будуть на вихідних обговорювати подальші кроки.

11 липня країни ЄС не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації через позицію Словаччини, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Це сталося під час засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper).

Не виключено, що посли ЄС у Брюсселі зберуться на додаткове засідання на вихідних, щоб обговорити подальші кроки. Дипломати сподіваються, що Словаччину вдасться переконати змінити позицію.

У разі, якщо цього не станеться, питання буде передадуть на рівень Ради ЄС. Обговорення пакета санкцій можуть перенести на засідання міністрів закордонних справ, яке відбудеться у вівторок, 15 липня.