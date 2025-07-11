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СБУ та ОГП повідомили про заочну підозру бізнесмену-зраднику Сергію Курченку щодо привласнення земель на ТОТ

Також підозри отримали інші російські посадовці і ділки.

СБУ та ОГП повідомили про заочну підозру бізнесмену-зраднику Сергію Курченку щодо привласнення земель на ТОТ
Фото: "Економічна правда"

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях України. 

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Як повідомляє СБУ, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків.

Слідство встановило, що фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після "приватизації" підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси. 

Зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до Росії та інших країн. 

Як з’ясували слідчі СБУ, за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

  • Вугільної продукції на понад 6 млрд грн;
  • Металопродукції на 47,3 млрд грн;
  • Коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.

До злочинної групи, яка привласнила підприємства та реалізувала збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять заступник міністра економічного розвитку рф Назаров С.М., начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку рф Павлов В.О. та інші громадяни РФ та зрадники України, які перейшли на бік ворога.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років", – ідеться у повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.
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