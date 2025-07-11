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Росіяни атакували дві громади на Дніпропетровщині, троє людей постраждали

Пошкоджена інфраструктура.

Росіяни атакували дві громади на Дніпропетровщині, троє людей постраждали
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти упродовж дня ааткували два райони Дніпропетровщини. Є поранені, а також пошкодження. 

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА. 

На Нікопольщину агресор спрямовував FPV-дрони, атакував артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один з поранених – у важкому стані. 

Також пошкоджені інфраструктура, 2 багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Зачепило газогін та лінію електропередач. Виникла пожежа. 

Уранці російські військові безпілотниками вдарили по Синельниківщин. Під ударом опинилися Петропавлівська і Межівська громади. Поранення отримав 58-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості. 

Також через атаку понівечені авто.
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