Росіяни атакували дві громади на Дніпропетровщині, троє людей постраждали

Російські окупанти упродовж дня ааткували два райони Дніпропетровщини. Є поранені, а також пошкодження.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

На Нікопольщину агресор спрямовував FPV-дрони, атакував артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах.

Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один з поранених – у важкому стані.

Також пошкоджені інфраструктура, 2 багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Зачепило газогін та лінію електропередач. Виникла пожежа.

Уранці російські військові безпілотниками вдарили по Синельниківщин. Під ударом опинилися Петропавлівська і Межівська громади. Поранення отримав 58-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

Також через атаку понівечені авто.