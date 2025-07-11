Росіяни атакували дві громади на Дніпропетровщині, троє людей постраждали

Російські окупанти упродовж дня ааткували два райони Дніпропетровщини. Є поранені, а також пошкодження.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.
На Нікопольщину агресор спрямовував FPV-дрони, атакував артилерією. Вибухи лунали у Нікополі, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах.
Унаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один з поранених – у важкому стані.
Також пошкоджені інфраструктура, 2 багатоповерхівки, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Зачепило газогін та лінію електропередач. Виникла пожежа.
Уранці російські військові безпілотниками вдарили по Синельниківщин. Під ударом опинилися Петропавлівська і Межівська громади. Поранення отримав 58-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.
Також через атаку понівечені авто.
- На Херсонщині упродовж дня внаслідок російських обстрілів двоє цивільних загинули, ще четверо дістали поранень.