​Українська розвідка ідентифікувала ще 20 суден російського “тіньового флоту”

Тепер у переліку - 626 суден тіньового танкерного флоту РФ та Ірану.

Головне управління розвідки ідентифікувало ще 20 суден російського “тіньового флоту” й 11 суден іранської «армади привидів».

Як повідомила пресслужба ГУР, тепер розділ «Тіньовий флот» на порталі War&Sanctions містить дані про 626 суден тіньового танкерного флоту РФ та Ірану загальним дедвейтом майже 67 млн метричних тонн.

«Ідентифіковані 20 танкерів російського “тіньового флоту”, не маючи належного західного страхування, забезпечують російські морські експортні потоки нафти та нафтопродуктів із портів у Балтійському та Чорному морях, а також з арктичного та тихоокеанського», - зазначила розвідка.

У ГУР додали, що аби забезпечити надходження від експорту викопного палива Росія продовжує розширювати мережу «тіньового флоту», залучаючи нові застарілі танкери, зареєстровані не лише в РФ, а й на «примарних» власників та менеджерів у дружніх юрисдикціях (Сейшельські острови, КНР, Сінгапур, Азербайджан, Індія), що ходять під «зручними» прапорами Панами, РФ, Сьєрра-Леоне тощо.

За інформацією розвідки, частина ідентифікованих танкерів пов’язана з російськими компаніями, зокрема, підсанкційними, як-от АТ "Волготанкер", ТОВ "Волготранс", ТОВ "Роузвуд Шиппінг", ТОВ "Енея", ТОВ "СБК Долина", ТОВ "Рідні Поля", а також ТОВ "Стаксель".

ТОВ "Стаксель", наприклад, перевозило мазут танкером “Волгонєфть-212”, який затонув у грудні минулого року в районі Керченської протоки. Аварія призвела до розливу мазуту та екологічної катастрофи. Деякі з ідентифікованих нафтотанкерів заходять до портів тимчасово окупованого Криму.

Танкери Ірану забезпечують значні нафтові прибутки, завдяки яким країна продовжує розробляти та розповсюджувати зброю, провадити дестабілізаційну діяльність, зокрема, через своїх регіональних проксі. Крім того, іранський уряд щороку виділяє своїм збройним силам мільярди нафтодоларів, фінансуючи розробки БпЛА, сотні яких щоночі атакують українські міста.