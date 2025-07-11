У Мелітополі стався вибух на логістичній базі окупантів: ліквідовано 5 росіян

РФ розташовувала на території підприємства логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

Унаслідок вибуху на території одного з підприємств окупованого Мелітополя Запорізької області було знищено п’ятеро росіян та ворожу станцію управління військами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Окупанти розташовували на території підприємства логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

Детонація відбулась у момент, коли росіяни розвантажували військовий транспорт ‒ “п’ятеро загарбників з так званої “Росґвардії” ліквідовано”.

Унаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку російська армія планувала використовувати для управління окупаційними військами.

Раніше учасники партизанського руху "АТЕШ" повідомили про скупчення у Мелітополі живої сили російської армії та ворожої техніки.