АТЕШ: в окупованому Мелітополі спостерігається скупчення живої сили ЗС РФ

Ворог звозить у Мелітополь важку техніку та озброєння.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" інформують про сккупчення живої сили ЗС РФ та ворожої техніки у тимчасово окупованому Мелітополі на ТО Запоріжжя.

"Наші джерела в Мелітополі і в рядах окупаційних підрозділів фіксують активне зосередження військ РФ в місті. Спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння", — ідеться у повідомленні.

За підтвердженою інформацією, в районі Мелітополя розміщені підрозділи 61-ї бригади морської піхоти, 28-го мотострілкового полку, резервні частини 81-го самохідного артилерійського полку 70-ї мотострілкової дивізії, а також 337-го десантно-штурмового полку.

Підрозділи підсилюють новими контрактниками та мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей.