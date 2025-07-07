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АТЕШ: в окупованому Мелітополі спостерігається скупчення живої сили ЗС РФ

Ворог звозить у Мелітополь важку техніку та озброєння.

АТЕШ: в окупованому Мелітополі спостерігається скупчення живої сили ЗС РФ
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" інформують про сккупчення живої сили ЗС РФ та ворожої техніки у тимчасово окупованому Мелітополі на ТО Запоріжжя.

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"Наші джерела в Мелітополі і в рядах окупаційних підрозділів фіксують активне зосередження військ РФ в місті. Спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння", — ідеться у повідомленні.

За підтвердженою інформацією, в районі Мелітополя розміщені підрозділи 61-ї бригади морської піхоти, 28-го мотострілкового полку, резервні частини 81-го самохідного артилерійського полку 70-ї мотострілкової дивізії, а також 337-го десантно-штурмового полку. 

Підрозділи підсилюють новими контрактниками та мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей.

  • Російський диктатор Владімір Путін підписав закон, який дозволяє особам без громадянства РФ підписувати контракти на службу в збройних силах Росії.
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