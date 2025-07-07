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Російські окупанти атакували БпЛА цивільну інфраструктуру Сумщини, є постраждалі

Пошкоджень зазнали приміщення.

Російські окупанти атакували БпЛА цивільну інфраструктуру Сумщини, є постраждалі
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

7 липня російські війська атакували дроном цивільну інфраструктуру Сумської громади. Унаслідок атаки двоє людей поранені, є пошкодження приміщень.

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу.

Також пошкоджені приміщення. Триває ліквідація наслідків.

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