Російські окупанти атакували БпЛА цивільну інфраструктуру Сумщини, є постраждалі

7 липня російські війська атакували дроном цивільну інфраструктуру Сумської громади. Унаслідок атаки двоє людей поранені, є пошкодження приміщень.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу.

Також пошкоджені приміщення. Триває ліквідація наслідків.