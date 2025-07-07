Російські окупанти атакували БпЛА цивільну інфраструктуру Сумщини, є постраждалі

7 липня російські війська атакували дроном цивільну інфраструктуру Сумської громади. Унаслідок атаки двоє людей поранені, є пошкодження приміщень.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворог завдав удару по обʼєкту цивільної інфраструктури на околиці Сумської громади. Попередньо, атака була здійснена з використанням ударного БпЛА", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок обстрілу двоє людей отримали легкі поранення. Їм надають медичну допомогу.
Також пошкоджені приміщення. Триває ліквідація наслідків.
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