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Міноборони допустило до експлуатації майже 30 зразків наземних роботизованих комплексів від початку року

Йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів.

Міноборони допустило до експлуатації майже 30 зразків наземних роботизованих комплексів від початку року
Фото: Міноборони

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ майже 30 нових зразків наземних роботизованих комплексів та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва.

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Про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін. 

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", – зазначив Чуркін.

Йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань: 

  • евакуацію поранених, 
  • спостереження за ворогом, 
  • вогневу підтримку дій наших підрозділів, 
  • логістичні завдання, 
  • інженерні – з мінування чи розмінування місцевості тощо. 

Вітчизняні НРК почасту мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань.

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