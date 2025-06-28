Данія дасть громадянам авторське право на власні тіло та голос

Данія першою в Європі запровадить законодавчу норму, відповідно до якої людина має авторське право на власне тіло, риси обличчя та голос.

Як пише The Guardian, таким чином уряд прагне боротися з дипфейками - реалістичними фото чи відеозаписами людини, згенерованими за допомогою штучного інтелекту.

Після ухвалення відповідного закону, яке, ймовірно, відбудеться восени цього року, данці матимуть можливість вимагати від онлайн-платформ блокування будь-якого контенту, який міститиме зовнішність чи голос людини без надання згоди. Ці вимоги можна буде підкріпити судовими позовами.

Автори законопроєкту окремо зазначили, що його дія не поширюватиметься на пародії чи сатиру, аби дотриматися принципу свободи слова. Данія планує просувати свою ідею під час майбутнього головування у Раді Європейського Союзу.