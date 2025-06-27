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Необхідні обмеження на постачання в Росію готових моделей ШІ, придатних для військового застосування, - Зеленський

Зеленський заклика створити нову міжнародну платформу з контролем за експортом товарів подвійного призначення.

Необхідні обмеження на постачання в Росію готових моделей ШІ, придатних для військового застосування, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Анна Стешенко

Оскільки штучний інтелект все частіше і більше інтегрується у зброю, необхідні обмеження на постачання в Росію готових моделей ШІ.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.ua

«Ми маємо вже зараз працювати для того, щоб новітні технології, зокрема в галузі штучного інтелекту, були включені до пріоритетів експортного контролю державами-партнерами. Оскільки штучний інтелект все частіше і більше інтегрується у зброю. Вже зараз необхідно встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування», — заявив президент. 

Обмеження для Росії також мають стосуватися інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів. 

«Високопродуктивного обчислювального обладнання, а також спеціалізованих дата-сетів, включно з з комерційними супутниками. Тобто наша санкційна робота має має бути абсолютно конкретно по кожному напрямку та максимально сучасною», — підкреслив президент. 

Володимир Зеленський закликав також створити нову міжнародну платформу з контролем за експортом товарів подвійного призначення.

«І це має допомогти нам не тільки в захисті від Росії безпосередньо, але також обмежено від її спільників, таких як режими в Хем'яні і в Тегерані».
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