Умєров про переговорний процес з РФ: найближчим часом предметом обговорення буде зустріч лідерів

Умєров нагадав, що за дві останні зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було, бо російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти.

У переговорному процесі з РФ після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умеров на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

Міністр нагадав про етапи переговорного процесу, які вже відбулися. Зокрема, за його словами, ініціатива перемовин щодо припинення вогню виникла ще на початку року.

Уперше ініціатива ceasefire прозвучала від президента США Дональда Трампа в січні, сказав Умєров. Він публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати в дуже короткі терміни.

І Україна від початку послідовно підтримувала ідею припинення вогню, наголосив Умєров.

Він нагадав, що переговори проходили в декілька етапів у різних країнах.

Перший раунд – у Джидді, Саудівська Аравія, де українська делегація спільно з американськими партнерами обговорювала умови припинення вогню. “Під час діалогу ми чітко пояснили свою позицію – Україна бажає миру більше за будь-кого”, — сказав Умєров.

Другий етап відбувся в Ер-Ріяді, де також відбулися перемовини з американською стороною, але одночасно до обговорень дистанційно долучалася російська делегація. Українська сторона контактувала з російською через американців.

На цих етапах Україна погодилась на пропозицію американського президента Дональда Трампа про повне припинення вогню на суші, воді та в повітрі. Та росіяни досі не відповіли на цю пропозицію. “Після понад 10 годин перемовин російська сторона не погодилася на компроміс. Єдиним узгодженим кроком тоді став мораторій на удари по енергетичних об’єктах”, – нагадав міністр оборони.

Наступні зустрічі відбувалися в Парижі та Лондоні, де “Україна зберігала послідовну позицію і прагнула рухатися до домовленостей”.

У Туреччині переговори тривали вже без участі США – американську делегацію росіяни попросили не долучатися до цього етапу діалогу, сказав Умєров.

У Стамбулі основними темами обговорення були: сeasefire – припинення вогню, гуманітарний трек – обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей, і третє — можлива зустріч лідерів країн.

Умєров нагадав, що за дві останні зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було, бо російська сторона наполягала на ультиматумах, які Україна не може прийняти. Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки агресії.

Щодо гуманітарних обмінів, то, за словами Умєрова, Україна завжди демонструвала послідовність: програма обмінів діє вже третій рік. Однак, на його думку, РФ, скоріше за все, використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску.

У відповідь на запитання про нинішній стан переговорного процесу, Умєров сказав, що після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу.

«Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави», — наголосив Умєров.