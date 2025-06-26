«З любовʼю до НАБУ і САП»: що народні депутати хочуть від антикорупційних органів?

Оскільки інформація про звернення народних депутатів не є публічною, то їх можна отримати, тільки зробивши запит у відповідний держорган. Рух ЧЕСНО отримав копії звернень саме таким шляхом, щоб проаналізувати їхній вміст.

Також народні обранці просили різну статистичну інформацію від антикорупційних органів або питали про певні деталі окремих кримінальних справ. Наприклад, депутатка від “Європейської Солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе питала, чи відкривали правоохоронці провадження щодо ексочільника СБУ Івана Баканова після його звільнення .

У своїх листах нардепи найчастіше просили перевірити дані, які отримали від громадян або побачили в засобах масової інформації. Наприклад, підозрюваний у держзраді Олександр Дубінський просив розслідувати можливу крадіжку американської допомоги.

Народні депутати відправили 75 звернень до Національного антикорупційного бюро від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Та ще 21 звернення до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за 2024–2025 роки.

Фото: надано ЧЕСНО

Тут корупція. Перевірте, будь ласка

До Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся загалом 51 народний депутат. Найчастіше вони просили перевірити інформацію, яку отримали від громадян.

Надано ЧЕСНО

Наприклад, до нардепа від «Голосу» Ярослава Юрчишина звернулись представники громадської організації «Малинське міське відділення Всеукраїнського обʼєднання ветеранів» через ймовірне порушення законодавства. Юрчишин надав копію цього звернення і просив у правоохоронців перевірити викладені дані.

Також нардепи просили перевірити інформацію, яку вони прочитали в ЗМІ. Це могли бути прохання відреагувати на розслідування журналістів про топкорупційний чи регіональний скандали. Щодо останніх частіше писали нардепи-мажоритарники, на чиїх округах зʼявлялась інформація про корупцію, приміром, на закупівлях.

У жовтні 2022 року журналісти-розслідувачі проаналізували ефір телеканалу «Рада» і виявили, що там часто можна почути і побачити представників Офісу президента: Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Журналісти вважали, що посадовці піаряться за державні гроші. Нардепка від «ЄС» Ірина Фріз просила перевірити цю інформацію в НАБУ.

Надано ЧЕСНО

Інша, менш численна категорія тем депутатських звернень до антикорупційних органів — прохання надати статистику.

Це могли бути розміри зарплат, кількість відкритих справ щодо конкретного органу або кількість працівників антикорупційних органів, які пішли захищати Україну. Така інформація цікавила зазвичай нардепів, щоб досліджувати те чи інше питання під час роботи в парламентському комітеті або в рамках Тимчасових слідчих комісій.

У 2024 році в Хмельницькій області розгорівся скандал навколо прокурорів через інвалідність, яку вони, за даними журналістів, могли отримати незаконним шляхом. На цьому фоні голова Комітету ВРУ з правоохоронної діяльності, «слуга» Сергій Іонушас звертався до САП, щоб там надали інформацію про кількість працівників із інвалідністю.

Цікавились народні депутати і деталями конкретних справ, які відкрили після їхнього звернення. А також допитувались, чи відкрили справи після публічних скандалів. Окрім того, нардепи просили пояснень дій правоохоронців, наприклад, щодо зміни підслідності або щодо бездіяльності працівників правоохоронних органів.

Наприклад, Іванна Климпуш-Цинцадзе питала у правоохоронців, чи вони відкрили кримінальне провадження щодо колишнього очільника СБУ Івана Баканова. Нардепку це цікавило, адже, згідно з наказом президента, Баканова звільнили за 47 статтею з Дисциплінарного статуту ЗСУ (через невиконання службових обовʼязків, що призвело до людських жертв).

Фото: джерела Нардеп Олександр Дубінський

Антикорупційні органи отримували звернення навіть від народного депутата Олександра Дубінського із СІЗО. Над ним зараз триває суд через можливу державну зраду. Дубінський цікавився, скільки членів НАБУ заброньовані від служби в армії та скільки перебуває на службі в Силах оборони.

Загалом Дубінський писав до НАБУ чотири рази. Він просив деталі справи про можливу крадіжку американської гуманітарної допомоги посадовцями. Питав, чи НАБУ проводить досудове розслідування щодо судді Печерського районного суду Романа Новака. А також просив деталі щодо звільнення ексзаступника голови НАБУ Гізо Углави.

До слова, Дубінський також має підозру в можливому використанні звернення у власних інтересах. Він оформив депутатське звернення до Міністерства охорони здоров'я України та Державного бюро розслідувань. Нардеп цікавився, як проходить розгляд питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон.

Правоохоронці вважають, що депутат своїм запитом намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він фігурував як підозрюваний.

Закрита публічна інформація

Щоб виконувати свої повноваження, народні депутати користуються різними законодавчими механізмами. Один із них — депутатське звернення. Воно дає можливість депутату звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян із вимогою здійснити певні дії, надати офіційне роз’яснення або висловити позицію з питань, що належать до їхньої компетенції.

Як ми писали вище, звернення не є публічними, що створює ризик використати їх у власних інтересах.

Наприклад, нардеп Микола Задорожній, за версією слідства, просив 3,4 мільйона гривень, щоб він, зокрема, не відправляв своїх звернень з метою завадити ремонтувати водогін в Охтирському районі Сумської області.

Фото: фейсбук депутата Микола Задорожний у Верховній Раді

Також нардеп від «Слуги народу» Анатолій Остапенко, за версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення просив у голови Житомирської обласної військової адміністрації дозвіл пересуватися по місту й області на власному транспорті під час комендантської години.

Помʼякшення обмежень воєнного стану також, на думку правоохоронців, намагався добитись нардеп Василь Петьовка. Він звертався до голови Закарпатської ОВА, щоб там йому дали право перетнути кордон для його сина, двоюрідного брата та батька дружини сина.

Загалом Рух ЧЕСНО знайшов у судовому реєстрі 11 випадків, коли нардепи могли використовувати звернення у власних інтересах.

Саме тому депутатські звернення мають бути відкритими. ЧЕСНО наголошує на цьому ще з 2016 року, коли разом із групою громадських організацій вимагали відкритості парламенту.

Тоді навіть розробили пілотний проєкт, де можна було переглядати звернення народних депутатів. Але на тому все і зупинилось. Принцип оприлюднення звернень був подібний до того, що зараз ми маємо з депутатськими запитами, які можна переглядати в профілі народного депутата на сайті Верховної Ради.

надано ЧЕСНО

Однією з причин, чому звернення не хочуть відкривати, є наявність у тексті інформації про третіх осіб, яку заборонено розголошувати. Однак звернення нардепів є публічною інформацією, яку можна отримати, якщо відправити запит до відповідного державного органу. У відповідь ви отримуєте копії листів, де просто приберуть дані, які не можна розголошувати. Так зробила САП, видаливши номери кримінальних проваджень і фабули справ перед наданням копій звернень.

Також з прикладу звернень до НАБУ видно, що народні депутати у своїх текстах не деталізують, від кого отримали повідомлення про щось. Вони пишуть: «Я отримав звернення від громадян, де зазначено те і те» або просто прикріплюють це звернення додатковим файлом, який можна не публікувати.

Зробити звернення публічними не є складною справою, проте результат від неї буде доволі відчутний. Якщо ці документи можна буде переглянути на сайті Верховної Ради, то знизиться ризик, що нардепи наважаться використати їх у власних цілях, а не для того, щоб виконувати свої повноваження.