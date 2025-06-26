Україна закликає до реформування ООН – обмежити право вето у разі агресії

МЗС України підкреслює, що Росія, яка незаконно утримує місце в Радбезі, використовує привілеї для блокування рішень та уникнення відповідальності.

До 80-річчя підписання Статуту ООН Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності глибинної реформи Організації. Ключовим елементом таких змін має стати обмеження права вето для постійних членів Ради Безпеки у випадках збройної агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

МЗС підкреслює, що Росія, яка незаконно утримує місце в Радбезі, використовує привілеї для блокування рішень та уникнення відповідальності. Україна готова бути активним партнером у процесі змін і вже долучилася до ініціативи Генсека ООН “ООН 80”.

У відомстві наголосили: міжнародне право має бути дієвим інструментом, а не лише декларацією.

Зазначимо, що “ООН-80” – це реформа, запропонована Генсеком Антоніу Гутеррішем до 80-річчя ООН, щоб зробити Організацію більш ефективною, сучасною й прозорою. Вона передбачає оптимізацію роботи, скорочення бюрократії, цифровізацію процесів та перегляд ефективності мандатів ООН.

Також ініціатива охоплює можливу реорганізацію структур, злиття агенцій і оновлення підходів до управління. Україна підтримує “ООН-80”, адже вона відкриває шлях до обмеження права вето в Радбезі у разі агресії чи воєнних злочинів, що є ключовим для відновлення справедливості.