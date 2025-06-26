"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаПолітика

Україна закликає до реформування ООН – обмежити право вето у разі агресії

МЗС України підкреслює, що Росія, яка незаконно утримує місце в Радбезі, використовує привілеї для блокування рішень та уникнення відповідальності.

Україна закликає до реформування ООН – обмежити право вето у разі агресії
МЗС України
Фото: Вікіпедія

До 80-річчя підписання Статуту ООН Міністерство закордонних справ України наголосило на необхідності глибинної реформи Організації. Ключовим елементом таких змін має стати обмеження права вето для постійних членів Ради Безпеки у випадках збройної агресії, геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

МЗС підкреслює, що Росія, яка незаконно утримує місце в Радбезі, використовує привілеї для блокування рішень та уникнення відповідальності. Україна готова бути активним партнером у процесі змін і вже долучилася до ініціативи Генсека ООН “ООН 80”.

У відомстві наголосили: міжнародне право має бути дієвим інструментом, а не лише декларацією.

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначимо, що “ООН-80” – це реформа, запропонована Генсеком Антоніу Гутеррішем до 80-річчя ООН, щоб зробити Організацію більш ефективною, сучасною й прозорою. Вона передбачає оптимізацію роботи, скорочення бюрократії, цифровізацію процесів та перегляд ефективності мандатів ООН.

Також ініціатива охоплює можливу реорганізацію структур, злиття агенцій і оновлення підходів до управління. Україна підтримує “ООН-80”, адже вона відкриває шлях до обмеження права вето в Радбезі у разі агресії чи воєнних злочинів, що є ключовим для відновлення справедливості.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies