Минулого тижня в Україні побували 11 журналістів з 8 країн Африки - Гани, Замбії, Кенії, Кот-д’Івуару, Нігерії, ПАР, Сенегалу і Танзанії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Я був радий провести з ними окрему зустріч. Відзначив великий потенціал взаємовигідної співпраці між нашими країнами: від подальших зусиль України зі зміцнення продовольчої безпеки на Африканському континенті та розвитку двосторонньої торгівлі до обміну найсучаснішими технологіями і масштабування освітніх та культурних програм для молоді", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

Фото: МЗС

Він наголосив, що Україна очікує від африканських столиць та Африканського Союзу підтримки мирних зусиль України на всіх міжнародних майданчиках. Сибіга наголосив, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню і докладає максимум зусиль для завершення війни.

"Чому важливі такі особисті візити? Це змінює сприйняття. Журналісти на власні очі побачили наслідки російської війни та злочинів. Побачили та відчули суть цієї війни. Я глибоко вдячний їм за мужність та професійність", - наголосив міністр.

Фото: МЗС

Престур тривав два тижні, за які група медійників відвідала Чехію, Польщу та Україну. Це була спільна організація разом із міністерствами закордонних справ Чехії, Польщі та Європейською службою зовнішньої діяльності.

В Україні африканські журналісти відвідали Львів, Київ та деокуповані території Київської області.