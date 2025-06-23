Минулого тижня в Україні побували 11 журналістів з 8 країн Африки - Гани, Замбії, Кенії, Кот-д’Івуару, Нігерії, ПАР, Сенегалу і Танзанії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.
"Я був радий провести з ними окрему зустріч. Відзначив великий потенціал взаємовигідної співпраці між нашими країнами: від подальших зусиль України зі зміцнення продовольчої безпеки на Африканському континенті та розвитку двосторонньої торгівлі до обміну найсучаснішими технологіями і масштабування освітніх та культурних програм для молоді", - зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.
Він наголосив, що Україна очікує від африканських столиць та Африканського Союзу підтримки мирних зусиль України на всіх міжнародних майданчиках. Сибіга наголосив, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню і докладає максимум зусиль для завершення війни.
"Чому важливі такі особисті візити? Це змінює сприйняття. Журналісти на власні очі побачили наслідки російської війни та злочинів. Побачили та відчули суть цієї війни. Я глибоко вдячний їм за мужність та професійність", - наголосив міністр.
Престур тривав два тижні, за які група медійників відвідала Чехію, Польщу та Україну. Це була спільна організація разом із міністерствами закордонних справ Чехії, Польщі та Європейською службою зовнішньої діяльності.
В Україні африканські журналісти відвідали Львів, Київ та деокуповані території Київської області.
- Як відомо, Росія поширює пропаганду в Африці та країнах Латинської Америки для дискредитації України. Москва також формує в Африці лояльну до Кремля еліту через освітні й молодіжні програми.