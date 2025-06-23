Reuters: Словаччина та Угорщина заблокували пакет санкцій ЄС проти Росії

Угорщина та Словаччина вирішили заблокувати 18-ий пакет санкцій у відповідь плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських нафти та природного газу.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Reuters.
Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій проти РФ у відповідь на плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.
"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, в тому числі Угорщині та Словаччині, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як ми це робили раніше", — зявив Сійярто.
Угорщина та Словаччина продовжують залежати від поставок російського газу та нафти і підтримують теплі стосунки з Москвою.
10 червня Єврокомісія запропонувала новий раунд санкцій проти Росії, які спрямовані на енергетичні доходи Москви, її банківську систему та військову промисловість.
У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Єврокомісія не запропонує Братиславі рішення щодо ситуації, в якій опиниться Словаччина, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.
Пізно в неділю, 22 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного запропоновану заборону на російські енергоносії через очікуване зростання цін на енергоносії після американських бомбардувань Ірану.
Санкційні пропозиції вимагають одностайності в блоці для затвердження.
- Німецьке видання Bild, проаналізувавши показники російської торгівлі енергоресурсами, дійшло парадоксального висновку: країни Євросоюзу у 2025 році витратять на купівлю сировини з РФ більше, ніж на військову допомогу Україні.
- Лише за один місяць Європа фактично профінансує військову машину РФ на 2 мільярди євро, купуючи нафту, газ та уран. У Bild вважають, що така структуру експорту дозволяє Москві дозволити собі постійне зростання та розвиток військової економіки.