Reuters: Словаччина та Угорщина заблокували пакет санкцій ЄС проти Росії

У МЗС Угорщини заявили, що заблокували пакет санкцій, бо їм заборонили "купувати дешеві російський газ і нафту".

Угорщина та Словаччина вирішили заблокувати 18-ий пакет санкцій у відповідь плани ЄС поступово відмовитися від імпорту російських нафти та природного газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Reuters.

Сійярто заявив, що Угорщина і Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій проти РФ у відповідь на плани Європейського Союзу поступово відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, в тому числі Угорщині та Словаччині, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як ми це робили раніше", — зявив Сійярто.

Угорщина та Словаччина продовжують залежати від поставок російського газу та нафти і підтримують теплі стосунки з Москвою.

10 червня Єврокомісія запропонувала новий раунд санкцій проти Росії, які спрямовані на енергетичні доходи Москви, її банківську систему та військову промисловість.

У відповідь прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Єврокомісія не запропонує Братиславі рішення щодо ситуації, в якій опиниться Словаччина, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Пізно в неділю, 22 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного запропоновану заборону на російські енергоносії через очікуване зростання цін на енергоносії після американських бомбардувань Ірану.

Санкційні пропозиції вимагають одностайності в блоці для затвердження.