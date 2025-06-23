Сікорський: Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для посилення ударів по Україні

Бойові дії між Іраном і Ізраїлем вигідні для росіян за рахунок підвищення цін на нафту.

Росія використовує ескалацію на Близькому Сході для інтенсифікації атак проти України, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідну заяву для медіа наводять The Guardian і RP.

На його думку, Росія "шахрайським шляхом посилила авіанальоти, бомбардування", а розпал конфлікту між Іраном та Ізраїлем їй тільки на руку. Зокрема – завдяки зростанню ціни на нафту.

"Росія веде воєнну економіку, століттями в цій країні добробут її громадян не мав значення, значення мають хворі амбіції її лідерів, але ми повинні робити те, що можемо. На жаль, посилення напруженості на Близькому Сході спричиняє зростання цін на нафту, а це спричиняє збільшення надходжень до російського бюджету", – сказав він.

Польський міністр упевнений, що Євросоюзу цього тижня вдасться ухвалити новий, 18-ий пакет санкцій проти Росії, що був анонсований як відповідь на її відмову від припинення вогню.