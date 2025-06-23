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Керівна партія Японії зазнала рекордно низького результату на виборах у Токіо

У липні відбудуться вибори до верхньої палати національного парламенту країни.

Керівна партія Японії зазнала рекордно низького результату на виборах у Токіо
Сігеру Ісіба
Фото: EPA/UPG

Керівна партія Японії зазнала найгіршого результату на виборах до місцевих зборів у Токіо.

Про це пише Financial Times, зазначаючи, що мешканці столиці використали голосування для протесту проти зростання цін на продукти харчування та повільного зростання заробітної плати.

Результати недільного опитування підкреслили виклик, з яким може зіткнутися прем'єр-міністр Ісіба Сігеру наступного місяця на виборах до верхньої палати національного парламенту Японії.

Ліберально-демократична партія, яка керує на національному рівні в нестійкій коаліції, отримала лише 22 місця в столичних зборах Токіо, що складаються з 127 місць. Це рекордно низький показник для партії.

Аналітики припустили, що значна поразка ЛДП на голосуванні до верхньої палати 20 липня може послабити її здатність керувати, надати значну переговорну силу численним невеликим опозиційним партіям і навіть змусити Ісібу піти у відставку.

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Опитування проводиться на тлі того, що Ісіба, який бореться з низькими рейтингами схвалення, загруз в торговельних переговорах зі США після погрози президента Дональда Трампа запровадити високі тарифи на імпорт з Японії. Економіка також зафіксувала рекордне зростання цін, зокрема на рис.

За словами аналітиків, вибори до Токійської асамблеї підкреслили фрагментацію японської політики та зростання менших опозиційних партій.
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