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Politico: ціни на нафту зростають на тлі очікування відповіді Ірану на атаки CША

Кроки Тегерана щодо переривання поставок нафти можуть спровокувати різке зростання цін на заправках у Сполучених Штатах.

Politico: ціни на нафту зростають на тлі очікування відповіді Ірану на атаки CША
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту в неділю ввечері зросли до найвищих рівнів з моменту повернення президента Дональда Трампа на посаду, пише Politico.

Енергетичні ринки пережили військовий удар США по ядерних об'єктах Ірану, а також ризик того, що Тегеран може спробувати порушити потік сирої нафти з Близького Сходу.

Ф'ючерси на сиру нафту в США зросли більш ніж на 6%, досягши піку в 78 доларів за барель, що більше ніж на долар вище, ніж ціна 20 січня, коли Трамп був інавгурований. Цей стрибок, ймовірно, позначиться на цінах на бензин.

Наскільки можуть зараз зрости ціни на нафту, залежить від того, як Тегеран відреагує на напади. 

Після американських ударів по ядерних об'єктах парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки – вузького водного шляху в гирлі Перської затоки, яким проходить чверть світового морського транспортування нафти. Але остаточне рішення може ухвалити лише призначена Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї особа. Навіть якщо це станеться, вплив на нафтовий ринок залежатиме від того, чи будуть Іран та його союзники переслідувати нафтові танкери, що перетинають Ормузьку протоку, чи вдадуться до повномасштабної кампанії блокування їх руху.

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Раніше повідомлялося, що Іран поспіхом почав вивозити нафту зі сховищ, прагнучи встигнути продати її на світовий ринок через потенційні погрози США вступити у війну та удари Ізраїлю.
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