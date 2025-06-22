Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
ГоловнаСвіт

Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

Міністр поінформує партнерів щодо актуальної ситуації на полі бою, а також пріоритетних оборонних потреб України. 

Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 23 червня, здійснить візит до Брюсселя для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Участь у заході відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

"Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС, як зазначається, приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС, а також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies