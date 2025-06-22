Сибіга візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 23 червня, здійснить візит до Брюсселя для участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Участь у заході відбудеться на запрошення глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

"Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної ситуації на полі бою, пріоритетних оборонних потреб України, серед яких основною є зміцнення спроможностей ППО, та необхідності сильних санкційних кроків, які мають бути ухвалені для підвищення тиску на агресора", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС, як зазначається, приділить особливу увагу важливості подальших кроків на шляху до вступу України до ЄС, а також проведе низку окремих двосторонніх переговорів із європейськими партнерами України та зустрінеться з експертними колами.