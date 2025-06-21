США вимагають поступок від ЄС у торгових переговорах

Адміністрація Трампа має намір зберегти більшість запроваджених раніше мит навіть у разі домовленості.

США висувають Євросоюзу вимоги, які посадовці блоку вважають односторонніми й незбалансованими, що ускладнює можливість досягнення нової торговельної угоди до 9 липня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зокрема, серед вимог Вашингтона — перегляд квот на експорт риби, що, на думку представників ЄС, суперечить правилам Світової організації торгівлі; збереження асиметричних тарифів; а також кроки в галузі економічної безпеки, які в Брюсселі називають надуманими.

За словами співрозмовників, адміністрація Дональда Трампа має намір зберегти більшість запроваджених раніше мит навіть у разі досягнення домовленості. Водночас у ЄС прагнуть укласти збалансовану угоду і на поточному етапі оцінюють, на яку асиметрію в умовах можуть погодитись.

У Брюсселі також готують список потенційних контрзаходів — додаткові мита на американські товари на суму 95 мільярдів євро. Водночас джерела зазначають, що позиції окремих держав-членів можуть відрізнятися, що здатне послабити загальну реакцію блоку.

«Ми повністю залучені до переговорів. Наш пріоритет — обопільно вигідне рішення», — прокоментував ситуацію представник Єврокомісії, відмовившись від конкретики щодо ходу перемовин.

ЄС прагне досягти угоди до 9 липня, коли тарифи США можуть зрости до 50% на майже весь експорт із Європи. За даними ЄС, обмеження вже поширюються на товари обсягом у 380 мільярдів євро — близько 70% експорту до Сполучених Штатів.

На саміті G7 у Канаді Дональд Трамп повторив свої звинувачення щодо «торговельної несправедливості» та бар’єрів для американських виробників. За словами джерел, більшу частину зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він присвятив цій темі.