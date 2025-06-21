Іран заявив, що арештував громадянина Німеччини поблизу ядерного об'єкту

За даними ЗМІ, арешт відбувся ще у 2024 році.

Влада Ірану повідомила про затримання громадянина ФРН поряд з ядерним об'єктом у місті Арак провінції Марказі.

Як пише DW, таку публікацію розповсюдило у п'ятницю, 20 червня, іранське державне інформагентство Mehr і назвало чоловіка туристом-шпигуном. За даними німецького інформагентства dpa, арешт відбувся ще 2024 року.

Mehr опублікувало відеорепортаж про арешт туриста з Німеччини перською мовою. Агентство назвало повне ім'я чоловіка, але достовірно його підтвердити неможливо.

За інформацією британського порталу Iran International, який переклав репортаж із фарсі, заарештований у ньому описаний як "єврейський турист із подвійним громадянством". Сам він на відео сказав, що його завів у закриту зону навігатор в електронному годиннику. При цьому в репортажі Mehr стверджується, що його вели "американські та єврейські командири". Він був заарештований, його звинуватили у шпигунстві та зборі розвідданих.

dpa пише, що заарештований перебуває у в'язниці "Евін" у Тегерані, де утримуються багато політв'язнів. МЗС Німеччини відмовилося від коментарів.

ЗМІ повідомляють про те, що публікація про арешт громадянина ФРН зараз, у розпал військової операції Ізраїлю, може бути спробою Тегерана натиснути на Берлін, який бере участь у переговорах щодо іранської ядерної програми.

За даними іранських ЗМІ, в Араку будувався ядерний реактор, але у ніч на 19 червня 2025 року його атакувала авіація Ізраїлю. Реактор був добудований лише частково, Іран збирався ввести його в експлуатацію у 2026 році.