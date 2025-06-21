У Сирії затримали двоюрідного брата Башара Асада

У Сирії затримали двоюрідного брата колишнього президента країни Башара Асада, Васіма.
Як пише "Радіо свобода", про це повідомили сирійські ЗМІ.
Зазначається, що Васім Асад вважається одним із найвідоміших наркоторговців у Сирії. Також його звинувачують у тому, що він брав участь "у злочинах старої влади".
Імовірно, його затримали неподалік кордону з Ліваном. Проте покищо немає офіційної інформації про те, які саме звинувачення йому висунули.
Васім Асад потрапив у 2023 році до санкційних списків США та ЄС. Його звинувачували у контрабанді наркотиків, зокрема каптагону, а також у тому, що він очолював воєнізовані загони прихильників Башара Асада.
- Сам Башар Асад у грудні минулого року втік у Москву. Там він отримав притулок. До влади в Сирії прийшли його супротивники, ключову роль у поваленні відіграли повстанці-ісламісти. Найближчі родичі та наближені Асада, якого нова влада звинувачує у численних злочинах, втекли з країни.
- Кремль відхилив запит сирійської влади видати експрезидента Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.
- Тим часом у Франції видали новий ордер на арешт поваленого лідера Сирії за можливу співучасть у воєнних злочинах, пов'язаних із атакою із застосуванням бочкової бомби на цивільних жителів у 2017 році, внаслідок якої загинув чоловік з французьким і сирійським громадянством.
- Це другий ордер на арешт, виданий проти Асада французькими суддями, які подали мандат проти скинутого президента в листопаді 2023 року через хімічні атаки, внаслідок яких загинули понад 1000 цивільних жителів у місті Дума та прилеглому регіоні Східна Гута у 2013 році.