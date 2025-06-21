«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаСвіт

У Сирії затримали двоюрідного брата Башара Асада

Васіма Асада вважають одним із найвідоміших наркоторговців у країні. 

У Сирії затримали двоюрідного брата Башара Асада
Південь Сирії, ілюстративне фото
Фото: mil.in.ua

У Сирії затримали двоюрідного брата колишнього президента країни Башара Асада, Васіма.

Як пише "Радіо свобода", про це повідомили сирійські ЗМІ.

Зазначається, що Васім Асад вважається одним із найвідоміших наркоторговців у Сирії. Також його звинувачують у тому, що він брав участь "у злочинах старої влади". 

Імовірно, його затримали неподалік кордону з Ліваном. Проте покищо немає офіційної інформації про те, які саме звинувачення йому висунули.

Васім Асад потрапив у 2023 році до санкційних списків США та ЄС. Його звинувачували у контрабанді наркотиків, зокрема каптагону, а також у тому, що він очолював воєнізовані загони прихильників Башара Асада.

  • Сам Башар Асад у грудні минулого року втік у Москву. Там він отримав притулок. До влади в Сирії прийшли його супротивники, ключову роль у поваленні відіграли повстанці-ісламісти. Найближчі родичі та наближені Асада, якого нова влада звинувачує у численних злочинах, втекли з країни.
  • Кремль відхилив запит сирійської влади видати експрезидента Башара Асада в обмін на присутність російських військ у країні.
  • Тим часом у Франції видали новий ордер на арешт поваленого лідера Сирії за можливу співучасть у воєнних злочинах, пов'язаних із атакою із застосуванням бочкової бомби на цивільних жителів у 2017 році, внаслідок якої загинув чоловік з французьким і сирійським громадянством.
  • Це другий ордер на арешт, виданий проти Асада французькими суддями, які подали мандат проти скинутого президента в листопаді 2023 року через хімічні атаки, внаслідок яких загинули понад 1000 цивільних жителів у місті Дума та прилеглому регіоні Східна Гута у 2013 році.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies