У Сирії затримали двоюрідного брата Башара Асада

У Сирії затримали двоюрідного брата колишнього президента країни Башара Асада, Васіма.

Як пише "Радіо свобода", про це повідомили сирійські ЗМІ.

Зазначається, що Васім Асад вважається одним із найвідоміших наркоторговців у Сирії. Також його звинувачують у тому, що він брав участь "у злочинах старої влади".

Імовірно, його затримали неподалік кордону з Ліваном. Проте покищо немає офіційної інформації про те, які саме звинувачення йому висунули.

Васім Асад потрапив у 2023 році до санкційних списків США та ЄС. Його звинувачували у контрабанді наркотиків, зокрема каптагону, а також у тому, що він очолював воєнізовані загони прихильників Башара Асада.