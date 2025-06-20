Швейцарія скасувала економічні санкції проти Сирії

Із санкційного списку викреслили 24 організації, які мають ключове значення для відновлення економіки Сирії.

Швейцарія скасувала низку економічних санкцій проти Центроббанку Сирії.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

20 червня Федеральна рада скасувала обмеження на надання певних фінансових послуг, торгівлю дорогоцінними металами та експорт предметів розкоші після початкового послаблення санкцій ЄС 7 березня.

Також із санкційного списку викреслили 24 організації. Зокрема, Центральний банк Сирії, гроші якого розморозили, оскільки організація має ключове значення для відновлення економіки.

Цільові санкції проти осіб та організацій, пов'язаних з колишнім урядом Башара Асада, залишаються чинними, як і обмеження на експорт військового обладнання та товарів, що використовуються для репресій та спостереження.

Федеральна рада вперше ухвалила санкції проти Сирії 18 травня 2011 року, таким чином приєднавшись до заходів, запроваджених ЄС 9 травня 2011 року.