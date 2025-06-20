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США оголосили про санкції для хуситів за підтримку терористичної діяльності

У переліку - 4 фізичних осіб, 12 компаній та 2 судна, що брали участь в імпорті нафти та інших нелегальних товарів.

США оголосили про санкції для хуситів за підтримку терористичної діяльності
хусити
Фото: EPA/UPG

США запровадили наймасштабніші на сьогодні санкції проти терористичного угруповання «Ансар Аллах» (хуситів).

Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

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Санкції торкнулися 4 фізичних осіб, 12 компаній та 2 судна, що брали участь в імпорті нафти та інших нелегальних товарів для хуситів. У перелік потрапили компанії, що працюють як прикриття для терористів, а також особи, які організовують продаж нафти та контрабанду товарів через порти, підконтрольні угрупованню в Ємені.

Також під санкції потрапили два судна, які порушили обмеження США, доставивши нафтопродукти хуситам.

«Хусити покладаються на мережу підставних компаній і довірених осіб, аби приховано заробляти гроші, закуповувати компоненти для зброї та розширювати свій терор у співпраці з іранським режимом», – заявив заступник міністра фінансів США Майкл Фалкендер.
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