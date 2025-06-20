США запровадили санкції проти компаній, що постачали обладнання для оборонної промисловості Ірану

Міністр Скотт Бессент заявив, що «ми чітко дали зрозуміти: ті, хто сприяє цим схемам, будуть відповідати».

США ввели нові санкції проти Ірану.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Обмежувальні заходи торкнулися однієї фізичної особи, восьми компаній та одного судна - за участь у постачанні чутливого обладнання для іранської оборонної промисловості.

Судно SHUN KAI XING, що належить гонконзькій компанії Unico Shipping Co Ltd, транспортувало обладнання для компанії Rayan Roshd Afzar (RRA), яка вже перебуває під санкціями, а також для Towse Sanaye Nim Resanaye Tarashe.

«Сполучені Штати залишаються рішучими в протидії спробам Ірану отримати чутливі технології подвійного призначення для ракетної, безпілотної та асиметричної зброї», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Він додав, що «ми чітко дали зрозуміти: ті, хто сприяє цим схемам, будуть відповідати».