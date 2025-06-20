Європейські міністри закордонних справ провели в Женеві зустріч перед розмовою з Іраном

Сьогодні вони зустрінуться з іранським колегою.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає з заявою спілкується зі ЗМІ в день засіданн

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини і верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас зустрілися в Женеві перед переговорами з іранським колегою на тему ядерного роззброєння. Про це повідомляє BBC.

Деталі обговорення європейців поки невідомі. Зустріч із іранським міністром Аббас Аракчі відбудеться через декілька годин.

Минулого тижня Іран мав провести ядерні перемовини зі США, але скасував їх у зв'язку з атаками Ізраїлю.

Зараз перемовини зі США Іран відкидає: Аракчі вважає Штати "партером Ізраїлю у злочинах проти Ірану". Країна вважає, що умовою для перемовин з американцями має стати припинення ізраїльських ударів.