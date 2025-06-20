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Європейські міністри закордонних справ провели в Женеві зустріч перед розмовою з Іраном

Сьогодні вони зустрінуться з іранським колегою. 

Європейські міністри закордонних справ провели в Женеві зустріч перед розмовою з Іраном
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає з заявою спілкується зі ЗМІ в день засіданн
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини і верховна представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас зустрілися в Женеві перед переговорами з іранським колегою на тему ядерного роззброєння. Про це повідомляє BBC.

Деталі обговорення європейців поки невідомі. Зустріч із іранським міністром Аббас Аракчі відбудеться через декілька годин. 

Минулого тижня Іран мав провести ядерні перемовини зі США, але скасував їх у зв'язку з атаками Ізраїлю.

Зараз перемовини зі США Іран відкидає: Аракчі вважає Штати "партером Ізраїлю у злочинах проти Ірану". Країна вважає, що умовою для перемовин з американцями має стати припинення ізраїльських ударів. 

  • Женева – місто, де в 2013 році Іран та представники шести країн (Британія, Франція, Німеччина, Китай, Росія і США) досягнули угоди про обмеження іранської ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Повноцінна угода була підписана в 2015 році. 
  • Іран спершу виконував взяті на себе зобов'язання, за що отримав послаблення санкцій, та з роками країна все більше віддалялася від обіцянок і обмежувала доступ спостерігачів до ядерних об'єктів. Це привело до повернення обмежувальних заходів. 
  • Цього року США і Іран повернулися до ядерних перемовин із іранцями. Вони були заплановані на минулий тиждень, але за дві доби до обумовленої дати свою операцію проти іранських ядерних об'єктів розпочав Ізраїль. Тегеран відмовився зустрічатися з американцями. 
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