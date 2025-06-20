Пропалестинські активісти пошкодили військові літаки Великої Британії

Техніку пошкодили на авіабазі Брайз-Нортон в Оксфордширі.

У Великій Британії члени групи "Дія Палестини" потрапили на авіабазу Брайз-Нортон в Оксфордширі і червоною фарбою залили двигуни двох літаків Airbus Voyager.

Про це пише Politico.

Активісти заявили, що використовували електросамокати, щоб пересуватися авіабазою, а потім використали перероблені вогнегасники для розпилення фарби та ломи, щоб завдати ще більшої шкоди. Група стверджує, що обидва активісти, які брали участь в акції, уникли охорони та арешту.

Свої дії вони пояснили тим, що Велика Британія продовжує допомагати Ізраїлю, зокрема відправляє військові вантажі, запускає розвідувальні літаки над Газою та заправляє американські/ізраїльські винищувачі.

Міністерство оборони Британії засудило вандалізм щодо активів Королівських ВПС і заявило, що тісно співпрацює з поліцією.

Брайз-Нортон – найбільша база Королівських ВПС, де розташовані Сили повітряної мобільності та сили дозаправки в повітрі Королівських ВПС.