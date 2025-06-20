Пропалестинські активісти пошкодили військові літаки Великої Британії

У Великій Британії члени групи "Дія Палестини" потрапили на авіабазу Брайз-Нортон в Оксфордширі і червоною фарбою залили двигуни двох літаків Airbus Voyager.
Про це пише Politico.
Активісти заявили, що використовували електросамокати, щоб пересуватися авіабазою, а потім використали перероблені вогнегасники для розпилення фарби та ломи, щоб завдати ще більшої шкоди. Група стверджує, що обидва активісти, які брали участь в акції, уникли охорони та арешту.
Свої дії вони пояснили тим, що Велика Британія продовжує допомагати Ізраїлю, зокрема відправляє військові вантажі, запускає розвідувальні літаки над Газою та заправляє американські/ізраїльські винищувачі.
Міністерство оборони Британії засудило вандалізм щодо активів Королівських ВПС і заявило, що тісно співпрацює з поліцією.
Брайз-Нортон – найбільша база Королівських ВПС, де розташовані Сили повітряної мобільності та сили дозаправки в повітрі Королівських ВПС.