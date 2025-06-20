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Китай відправив понад 50 військових літаків до берегів Тайваню після візиту законодавців США

У вівторок група американських законодавців провела рідкісну публічно розкриту зустріч з міністром оборони Веллінгтоном Ку. 

Китай відправив понад 50 військових літаків до берегів Тайваню після візиту законодавців США
Фото: EPA/UPG

Китай направив найбільшу кількість військових літаків до Тайваню з жовтня, пише Bloomberg.

Цей крок стався після візиту американських законодавців до військового високопосадовця, а також після того, як Велика Британія та Японія провели військові кораблі через протоку, що розділяє дві сторони.

У вівторок група американських законодавців провела рідкісну публічно розкриту зустріч з міністром оборони Веллінгтоном Ку. Пекін рішуче виступає проти того, щоб країни, з якими він має офіційні зв'язки, такі як США, мали аналогічні контакти з Тайванем.

Минулої доби близько 46 літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) перетнули серединну лінію в протоці, йдеться у заяві міністерства оборони Тайваню. В уряді додали, що міноборони стежило за цими діями та “відповідно реагувало” на них, не надаючи додаткових подробиць.

Пізніше помітили ще 15 таких військових літаків. Китай “проводив спільні повітряно-морські навчання разом з військово-морськими суднами”, додали у міністерстві. Серед літаків були винищувачі Су-30 та літаки розвідки KJ-500.

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Китай розглядає Тайвань як територію, яку необхідно взяти під свій контроль ‒ за необхідності силою. Тайбей відкидає цю позицію, а США військово підтримують демократію 23 мільйонів людей.

Військова активність Китаю відбувається на тлі рішення США про напад на Іран. У четвер президент Тайваню Лай Цінде наказав своїй команді з національної безпеки “повністю зрозуміти геополітичну ситуацію”.

Посадовці в Тайбеї давно стурбовані тим, що НВАК може діяти більш агресивно, якщо США будуть відволікатися кризами в інших частинах світу. У квітні США наказали перекинути ударну авіаносну групу “Карл Вінсон” на Близький Схід після завершення навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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