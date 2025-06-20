Суд США дозволив Трампу зберегти контроль над Національною гвардією

Президент США Дональд Трамп може продовжувати свій контроль над військами Національної гвардії в Лос-Анджелесі, незважаючи на заперечення губернатора штату.

Про це пише DW з посиланням на рішення апеляційного суду.

В одностайному рішенні колегія з трьох суддів заявила, що “нездатність Трампа видати наказ безпосередньо “через” губернатора Каліфорнії не обмежує його законні повноваження щодо залучення Національної гвардії”. У 38-сторінковому документі йдеться, що хоча президент не має необмежених повноважень брати на себе управління гвардією штату, адміністрація Трампа надала достатньо переконливих підстав для цього.

У ньому додається, що президент мав право мобілізувати 4000 членів Національної гвардії на службу на 60 днів для захисту “федерального персоналу, який виконує федеральні функції”, та для захисту федеральної власності.

Це рішення зупиняє рішення суду нижчої інстанції, прийняте минулого тижня, яке наказало Трампу повернути контроль над Національною гвардією Каліфорнії губернатору Гевіну Ньюсому.

Ньюсом розкритикував рішення Трампа направити війська до Лос-Анджелеса для придушення антиімміграційних протестів, назвавши це авторитарним кроком.

Трамп також відправив 700 морських піхотинців США до Лос-Анджелеса, незважаючи на заперечення місцевої влади, оскільки, за його словами, вони втратили контроль над містом. Військовий парад Трампа зустрівся з мітингами “Без королів” по всій території США.

Президент США написав у соцмережах: “У всіх Сполучених Штатах, якщо наші міста і наші люди потребують захисту, ми ті, хто має його їм надати, якщо поліція штату та місцева поліція з якоїсь причини не зможуть виконати свою роботу”.Він привітав рішення суду як “велику перемогу”, при цьому неправильно написавши ім'я Ньюсома і назвавши його некомпетентним

Тим часом Ньюсом на соцплатформі X прокоментував ту частину рішення, де йдеться, що повноваження президента США не є необмеженими. “Дональд Трамп не король і не вищий за закон”, – написав він.