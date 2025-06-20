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У Тель-Авіві резиденцію посла Норвегії атакували гранатою

Минулоріч скандинавська країна визнала Палестину.

У Тель-Авіві резиденцію посла Норвегії атакували гранатою
Тель-Авів
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар повідомив, що у будинок, де мешкає посол Норвегії, кинули бойову гранату.

Як пише Reuters, інцидент трапився у Тель-Авіві. Внаслідок вибуху ніхто з представників дипломатичної місії Норвегії в Ізраїлі не постраждав. Поліція проводить розслідування та намагається встановити особу нападника. 

У розмові з послом Пер Егілем Селвогом очільник МЗС засудив цей "серйозний та небезпечний злочин". 

Норвегія минулоріч стала однією з європейських країн, яка на тлі війни у Смузі Гази вирішила визнати незалежність Палестини. Також скандинавська держава засудила санкції з боку США на адресу Міжнародного кримінального суду через оголошення в розшук прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
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