Іран запустив по Ізраїлю ракету з осколковою касетною боєголовкою

Всього сьогодні Іран запустив близько 20 балістичних ракет по Ізраїлю.

Командування тилу Армії оборони Ізраїлю підтвердило, що Іран запустив 19 червня щонайменше одну балістичну ракету з касетною боєголовкою по центральному Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Один з боєприпасів, які випустила касетна ракета, влучив у будинок у місті Азор, завдавши певних пошкоджень, еквівалентних невеликій ракеті.

Ізраїльський військовий чиновник повідомив, що така ракета становить загрозу для набагато ширшої території, ніж інші боєголовки балістичних ракет Ірану, але вибух від кожної касетної бомби набагато менший.

Всього сьогодні вранці Іран запустив близько 20 балістичних ракет по Ізраїлю, чотири з яких безпосередньо вразили будинок в Азорі.