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ЄС залишає замороженими 210 млрд євро російських активів до кінця 2025 року — кошти підуть Україні

Ці гроші йдуть, наприклад, на українську оборонну промисловість і відновлення енергетики.

ЄС залишає замороженими 210 млрд євро російських активів до кінця 2025 року — кошти підуть Україні
російський прапор

Європейський Союз планує зберігати замороженими 210 мільярдів євро російських активів на своїй території щонайменше до кінця 2025 року.

Про це 19 червня повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає «Європейська правда».

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Надзвичайні прибутки від активів РФ направлятимуть на підтримку України.

«Ми знерухомили активи Росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і ми використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредитів G7 на суму 45 мільярдів євро. Ці гроші йдуть, наприклад, на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики», — зазначив Ламмерт.

Він уточнив, що кредити будуть погашені за рахунок майбутніх надзвичайних доходів від цих активів. За його словами, Україна вже отримала кілька траншів: 3 млрд євро у січні, по 1 млрд — у березні, квітні, травні та 14 червня.

«Виплати триватимуть протягом цього року», — додав речник.

Ламмерт наголосив, що питання компенсації шкоди, завданої Росією, залишається актуальним.

«ЄС завжди чітко заявляв, що Росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. Юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків повинні залишатися на столі переговорів, і ми повинні продовжувати їх обговорювати», — сказав він. 

  • У травні глава Відомства федерального канцлера Німеччини Торстен Фрай сказав в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, що новий уряд Німеччини повернеться до вивчення питання про конфіскацію заморожених держактивів РФ. 
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