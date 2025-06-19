Ракета SpaceX вибухнула під час випробувань, перетворившись на гігантську вогняну кулю

Компанія Ілона Маска попросила місцевих жителів не наближатися до району інициденту, поки тривають операції з безпеки.

Ракета SpaceX, яку випробовували в Техасі, вибухнула вчора ввечері, викинувши у небо вогняну кулю, повідомляють Euronews.

Компанія повідомила, що Starship “зазнав значної аномалії” близько 23:00 за місцевим часом, перебуваючи на випробувальному стенді і готуючись до десятого льотного випробування на Starbase, стартовому майданчику SpaceX на південному краю Техасу.

“Безпечну зону навколо майданчика підтримували протягом усієї операції, і весь персонал у безпеці”, – йдеться у заяві SpaceX на соціальній платформі X.

Компанія Ілона Маска SpaceX заявила, що небезпеки для сусідніх громад немає. Людей попросили не наближатися до місця.

Компанія заявила, що співпрацює з місцевими чиновниками для реагування на вибух.