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Ракета SpaceX вибухнула під час випробувань, перетворившись на гігантську вогняну кулю

Компанія Ілона Маска попросила місцевих жителів не наближатися до району інициденту, поки тривають операції з безпеки.

Ракета SpaceX вибухнула під час випробувань, перетворившись на гігантську вогняну кулю
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Ракета SpaceX, яку випробовували в Техасі, вибухнула вчора ввечері, викинувши у небо вогняну кулю, повідомляють Euronews.

Компанія повідомила, що Starship “зазнав значної аномалії” близько 23:00 за місцевим часом, перебуваючи на випробувальному стенді і готуючись до десятого льотного випробування на Starbase, стартовому майданчику SpaceX на південному краю Техасу.

“Безпечну зону навколо майданчика підтримували протягом усієї операції, і весь персонал у безпеці”, – йдеться у заяві SpaceX на соціальній платформі X.

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Компанія Ілона Маска SpaceX заявила, що небезпеки для сусідніх громад немає. Людей попросили не наближатися до місця.

Компанія заявила, що співпрацює з місцевими чиновниками для реагування на вибух.
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