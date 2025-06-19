Індію звинуватили у незаконній депортації мусульманських громадян до Бангладеш

Індійський уряд звинувачують у незаконній депортації мусульман країни до Бангладеш.

Про це пише The Guardian.

За даними правозахисних груп, протягом останніх тижнів поліція по всій Індії затримала тисячі людей, переважно мусульман, яких підозрюють у незаконній імміграції. Багатьох із них позбавили належної правової процедури та відправили через кордон до сусіднього Бангладеш.

За словами адвокатів та свідчень депортованих, серед тих, кого ймовірно незаконно депортували, є громадяни Індії. Повідомляли про випадки, коли тим, хто намагався чинити опір, прикордонні служби Індії погрожували зброєю.

Бангладешські прикордонники повернули близько 200 осіб після того, як було встановлено, що ці люди є громадянами Індії, причому деяким довелося пройти багато кілометрів через небезпечну місцевість, щоб дістатися додому.

Правозахисники стверджують, що замість того, щоб дотримуватися належної правової процедури, Індія витісняє переважно мусульман та малозабезпечені громади з їхньої власної країни до Бангладеш без будь-якої згоди і це суперечить національному та міжнародному праву.

Міністерство закордонних справ Бангладеш заявило, що надіслало листи до індійської влади, закликаючи їх припинити пересилання людей через кордон без консультацій та перевірки, як це було раніше, але, за їхніми словами, ці листи залишилися без відповіді.

Такі масові депортації почалися після нападу у квітні в Кашмірі, що знаходиться під управлінням Індії. Тоді уряд Індії пообіцяв "вислати чужинців". Затримання почастішали з початком операції "Сіндхур" у травні, коли Індія завдала ударів по сусідньому Пакистані, який вона звинуватила у нападі в Кашмірі.

У депортаціях правозахисники звинувачують правлячу індуїстську націоналістичну партю Бхаратія Джаната (БДП). Протягом 11 років перебування при владі БДП звинувачували правозахисні групи та громадяни в переслідуванні та позбавленні виборчих прав 200 мільйонів мусульман країни.

Найбільш масові переслідування та депортація мусульман за останні тижні спостерігалися у північно-східному штаті Ассам. За словами активістів, близько 100 людей, яких нещодавно затримали в штаті, зникли безвісти.

Активісти кажуть, що в Ассамі мусульман регулярно викликають до "трибуналів у справах іноземців", квазісудів, щоб довести, що вони народилися в Індії або прибули до 1971 року. Тільки мусульмани повинні доводити своє громадянство, а індуїсти, сикхи та представники інших релігій були звільнені від цього урядом штату.

Сотні людей, переважно мусульман, також були депортовані зі столиці Делі, а також зі штатів Гуджарат, Раджастан і Махараштра. У Гуджараті поліція заявила про затримання понад 6500 підозрюваних у "громадянстві Бангладеш", але пізніше повідомили, що лише 450 з них були нелегалами. Минулого тижня прикордонники Бангладеш повернули назад чотирьох мусульман, яких поліція затримала в Мумбаї та депортувала, після того, як було встановлено, що вони були індійськими робітниками-мігрантами зі штату Західна Бенгалія.