Трамп доручив імміграційним чиновникам сконцентруватися на депортації з “міст-притулків”

Він закликав“зробити все можливе для досягнення дуже важливої мети – реалізації найбільшої в історії програми масової депортації”

Президент США Дональд Трамп у неділю доручив імміграційним чиновникам визначити пріоритет депортацій у містах, якими керують демократи, ‒ на тлі все більшого опору в Лос-Анджелесі та інших великих містах країни, пише DW.

Він закликав чиновників “зробити все можливе для досягнення дуже важливої мети – реалізації найбільшої в історії програми масової депортації” у своєму дописі на платформі соціальних мереж Truth Social.

У дописі йшлося: “Ми повинні розширити зусилля щодо затримання та депортації нелегальних іноземців у найбільших містах Америки, таких як Лос-Анджелес, Чикаго та Нью-Йорк, де проживають мільйони нелегальних іноземців”.

Трамп підкреслив, що ці та інші подібні міста є “ядром центру влади демократів”, де вони “використовують нелегальних іноземців для розширення своєї виборчої бази, шахрайства на виборах та розвитку держави загального добробуту, позбавляючи працьовитих американських громадян добре оплачуваних робочих місць та пільг”.

Трамп назвав демократів “радикальними лівими”, стверджуючи, що вони руйнують “внутрішні міста” своєю вірою у відкриті кордони та права трансгендерів. Він сказав, що саме тому він доручив усій своїй адміністрації “спрямувати всі ресурси” на “міста-притулки”.

Депортація нелегальних іммігрантів є пріоритетом Трампа під час його другого терміну президенства. Низка публічних затримань та пришвидшених депортацій викликала обурення серед американців протягом останніх кількох тижнів. Протести лише зросли, коли Трамп залучив Національну гвардію та морську піхоту США. Тим часом ЗМІ повідомляли про збільшення кількості арештів, зіткнень та використання сльозогінного газу.

Пост Трампа з'явився через кілька годин після того, як у неділю по всій території Сполучених Штатів спалахнули протести “Без королів”, які, як повідомляється, зібрали більше людей, ніж військовий парад президента США вартістю 45 мільйонів доларів.

У цих протестах дисиденти вийшли за рамки гасел проти Міграційної служби США (ICE), щоб розкритикувати політику Трампа, яка, на їхню думку, підриває демократію Штатів.

Хоча недільні протести були здебільшого мирними, влада зафіксувала кілька випадків ізольованих конфронтацій.