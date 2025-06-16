У Великій Британії вперше керівницею розвідки стане жінка

У Великій Британії вперше Службу зовнішньої розвідки очолить жінка. Керівницею МІ6 стане Блез Метревелі.

Про це йдеться у прес-релізі уряду Великої Британії.

Про нове призначення оголосив прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

Блез Метревелі стане 18-ю начальницею в історії організації та першою жінкою на цій посаді. Вона нестиме оперативну відповідальність за MI6 і є єдиною публічно названою членкинею організації. Метревелі підзвітна міністру закордонних справ.

Наразі вона є генеральною директоркою із технологій та інновацій в MI6, а раніше обіймала посаду директора в MI5 (внутрішня контррозвідка та агентство безпеки Сполученого Королівства - ред.), Нова керівниця змінить Річарда Мура, який залишає службу восени.

Як зазначив Кір Стармер, призначення Блеза Метревелі відбувається в той час, коли робота розвідки ще ніколи не була такою важливою.

"Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу – чи то агресори, які надсилають свої шпигунські кораблі до наших вод, чи хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб. Я хотів би подякувати серу Річарду Муру за його віддану службу, і я впевнений, що Блез продовжуватиме забезпечувати чудове лідерство", – сказав він.

А міністр закордонних справ Девід Ламмі заявив, що Блеза Метревелі є ідеальною кандидаткою на керівництво MI6.