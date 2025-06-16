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У Великій Британії вперше керівницею розвідки стане жінка

Блез Метревелі змінить Річарда Мура, який залишає службу восени.

У Великій Британії вперше керівницею розвідки стане жінка
Лондон, Велика Британія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Великій Британії вперше Службу зовнішньої розвідки очолить жінка. Керівницею МІ6 стане Блез Метревелі.

Про це йдеться у прес-релізі уряду Великої Британії. 

Про нове призначення оголосив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. 

Блез Метревелі стане 18-ю начальницею в історії організації та першою жінкою на цій посаді. Вона нестиме оперативну відповідальність за MI6 і є єдиною публічно названою членкинею організації. Метревелі підзвітна міністру закордонних справ.

Наразі вона є генеральною директоркою із технологій та інновацій в MI6, а раніше обіймала посаду директора в MI5 (внутрішня контррозвідка та агентство безпеки Сполученого Королівства - ред.),  Нова керівниця змінить  Річарда Мура, який залишає службу восени.

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Як зазначив Кір Стармер, призначення Блеза Метревелі відбувається в той час, коли робота розвідки ще ніколи не була такою важливою.

"Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу – чи то агресори, які надсилають свої шпигунські кораблі до наших вод, чи хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб. Я хотів би подякувати серу Річарду Муру за його віддану службу, і я впевнений, що Блез продовжуватиме забезпечувати чудове лідерство", – сказав він. 

А міністр закордонних справ Девід Ламмі заявив, що Блеза Метревелі є ідеальною кандидаткою на керівництво MI6. 

  • Блез Метревелі — генеральна директорка з технологій та інновацій у MI6. Раніше вона обіймала посади директора в MI5.
  • Вона є кадровою розвідницею, приєднавшись до Служби як оперативна офіцерка у 1999 році.
  • Вона обіймала низку посад у Службі. Більшу частину своєї кар'єри вона провела на оперативних посадах на Близькому Сході та в Європі.
  • Вивчала антропологію в Пемброк-коледжі, Кембридж.
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