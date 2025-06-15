Reuters: Німеччина, Франція та Велика Британія готові до переговорів з Іраном щодо ядерної програми

Важливою передумовою врегулювання конфлікту на Близькому Сході є те, що Іран не становитиме небезпеки для регіону.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина, Франція та Велика Британія готові негайно провести переговори з Іраном щодо ядерної програми Тегерана для деескалації ситуації на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Німеччини, який перебуває із візитом на Близькому Сході, заявив, що намагається сприяти деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він зазначив, що раніше Тегеран не скористався можливістю конструктивних переговорів.

"Я сподіваюся, що це все ще можливо. Німеччина разом із Францією і Великою Британією готові. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, і я сподіваюся, що пропозиція буде прийнята", – сказав Вадефуль.

За його словами, це також є ключовою передумовою для досягнення врегулювання конфлікту, а також того, що Іран не становитиме небезпеки для регіону, Ізраїлю або для Європи.

Вадефуль також заявив, що конфлікт буде припинений лише тоді, коли на Іран та Ізраїль буде вплив зусібіч.

"Існує загальне очікування, що протягом наступного тижня з обох сторін мають бути зроблені серйозні спроби перервати спіраль насильства", – сказав він.

Вадефуль також висловив думку, що Ізраїль не має наміру повалити адміністрацію у Тегерані.