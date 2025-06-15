Reuters: Німеччина, Франція та Велика Британія готові до переговорів з Іраном щодо ядерної програми

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

Reuters: Німеччина, Франція та Велика Британія готові до переговорів з Іраном щодо ядерної програми

Важливою передумовою врегулювання конфлікту на Близькому Сході є те, що Іран не становитиме небезпеки для регіону.

Reuters: Німеччина, Франція та Велика Британія готові до переговорів з Іраном щодо ядерної програми
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина, Франція та Велика Британія готові негайно провести переговори з Іраном щодо ядерної програми Тегерана для деескалації ситуації на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Міністр закордонних справ Німеччини, який перебуває із візитом на Близькому Сході, заявив, що намагається сприяти деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він зазначив, що раніше Тегеран не скористався можливістю конструктивних переговорів.

"Я сподіваюся, що це все ще можливо. Німеччина разом із Францією і Великою Британією готові. Ми пропонуємо Ірану негайні переговори щодо ядерної програми, і я сподіваюся, що пропозиція буде прийнята", – сказав Вадефуль.

За його словами, це також є ключовою передумовою для досягнення врегулювання конфлікту, а також того, що Іран не становитиме небезпеки для регіону, Ізраїлю або для Європи.

Вадефуль також заявив, що конфлікт буде припинений лише тоді, коли на Іран та Ізраїль буде вплив зусібіч.

"Існує загальне очікування, що протягом наступного тижня з обох сторін мають бути зроблені серйозні спроби перервати спіраль насильства", – сказав він.

Вадефуль також висловив думку, що Ізраїль не має наміру повалити адміністрацію у Тегерані.

  • Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies