Ізраїльські рятувальники виявили тіла 10 людей, які загинули внаслідок ракетних ударів з боку Ірану в ніч на 15 червня, ще понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Про це пише The Times of Israel.
"10 людей загинули, 200 отримали поранення внаслідок іранських обстрілів. Рятувальники намагаються знайти близько 20 зниклих безвісти", — зазначає видання.
Уточнюється, що четверо людей, у тому числі восьмирічна дівчинка, стали жертвами прямого ракетного влучання в житловий будинок у районі Бат-Ям. Крім того, четверо осіб загинули у місті Тамра на півночі Ізраїлю.
Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, зруйнованих унаслідок ракетних атак з боку Ірану. Близько 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.
У регіоні Шфела, розташованому поблизу Єрусалима, біля однієї з будівель було поранено ще 24 людини. Двоє з них зазнали тяжких травм, їхній стан оцінюють як важкий.
В Реховоті, іншому місті на південь від Тель-Авіва, щонайменше 37 осіб отримали поранення.
- У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
- Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
- Того ж дня увечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь.