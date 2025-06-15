Іранська ракета влучила в будівлю в центральній частині ізраїльського міста Бат-Ям.

іранська ракета влучила у будинок в центральній частині ізраїльського міста Бат-Ям

Ізраїльські рятувальники виявили тіла 10 людей, які загинули внаслідок ракетних ударів з боку Ірану в ніч на 15 червня, ще понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Фото: EPA/UPG наслідки ракетного удару Ірану

Про це пише The Times of Israel.

"10 людей загинули, 200 отримали поранення внаслідок іранських обстрілів. Рятувальники намагаються знайти близько 20 зниклих безвісти", — зазначає видання.

Фото: EPA/UPG

Уточнюється, що четверо людей, у тому числі восьмирічна дівчинка, стали жертвами прямого ракетного влучання в житловий будинок у районі Бат-Ям. Крім того, четверо осіб загинули у місті Тамра на півночі Ізраїлю.

Фото: EPA/UPG

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, зруйнованих унаслідок ракетних атак з боку Ірану. Близько 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Фото: EPA/UPG

У регіоні Шфела, розташованому поблизу Єрусалима, біля однієї з будівель було поранено ще 24 людини. Двоє з них зазнали тяжких травм, їхній стан оцінюють як важкий.

В Реховоті, іншому місті на південь від Тель-Авіва, щонайменше 37 осіб отримали поранення.

Фото: EPA/UPG