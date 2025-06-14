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​У Індії після смертельної авіакатастрофи перевірять усі Boeing 787

Усього таких літаків у країні є 34, і вісім із них вже перевірені. 

​У Індії після смертельної авіакатастрофи перевірять усі Boeing 787
Розбір місця аварії літака у Індії
Фото: EPA/UPG

Індійський авіаційний регулятор наказав провести перевірку всіх літаків Boeing 787, що експлуатуються місцевими перевізниками, після того, як цього тижня в авіакатастрофі Air India загинуло 270 людей.

Як пише Reuters, про це повідомив у суботу міністр авіації Індії, додавши, що влада розслідує всі можливі причини. Чиновник сказав, що усього таких літаків у країні є 34, і вісім із них вже перевірені. 

Згідно з даними Flightradar24, Air India експлуатує 33 Boeing 787, а авіакомпанія IndiGo має один.

Air India, чий літак розбився, повідомила, що наразі завершує одноразові перевірки безпеки, призначені індійським регулятором, додавши, що деякі через це можуть бути зміни та затримки у рейсах.

Для розслідування всіх нетехнічних аспектів катастрофи створили спеціальну багатовідомчу групу, якій дали три місяці для підготовки звіту. Індійське бюро з розслідування аварій відповідає за розслідування технічних аспектів.

  • 12 червня у Індії розбився пасажирський літак, на борту якого було 242 людини. Рейс Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, зазнав аварії поблизу аеропорту в районі Мегані. Літак впав на лікарняний гуртожиток. Кількість  загиблих перевищила 290 осіб.
  • Британець Вішвашкумар Рамеш став єдиним пасажиром, який вижив у авіакатастрофі.
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