​У Індії після смертельної авіакатастрофи перевірять усі Boeing 787

Усього таких літаків у країні є 34, і вісім із них вже перевірені.

Індійський авіаційний регулятор наказав провести перевірку всіх літаків Boeing 787, що експлуатуються місцевими перевізниками, після того, як цього тижня в авіакатастрофі Air India загинуло 270 людей.

Як пише Reuters, про це повідомив у суботу міністр авіації Індії, додавши, що влада розслідує всі можливі причини. Чиновник сказав, що усього таких літаків у країні є 34, і вісім із них вже перевірені.

Згідно з даними Flightradar24, Air India експлуатує 33 Boeing 787, а авіакомпанія IndiGo має один.

Air India, чий літак розбився, повідомила, що наразі завершує одноразові перевірки безпеки, призначені індійським регулятором, додавши, що деякі через це можуть бути зміни та затримки у рейсах.

Для розслідування всіх нетехнічних аспектів катастрофи створили спеціальну багатовідомчу групу, якій дали три місяці для підготовки звіту. Індійське бюро з розслідування аварій відповідає за розслідування технічних аспектів.