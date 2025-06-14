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У День народження Трампа у Вашингтоні проведуть парад на честь 250-річчя армії США

Участь у параді візьмуть понаж 6500 військових. 

У День народження Трампа у Вашингтоні проведуть парад на честь 250-річчя армії США
Підготовка до святкування 250-річчя армії США
Фото: EPA/UPG

14 червня у Вашингтоні проведуть військовий парад та фестиваль на честь 250-річчя армії. Цей день також є 79-м днем народження президента Дональда Трампа. Варість дійства складатиме від 25 до 45 мільйонів доларів. 

Про це пише The Hill.

Захід викликав критику через очікувану вартість, куди не включені ще деякі витрати, зокрема прибирання, охорону, та компенсацію за ушкдження, а також через вибір часу проведення, причому критики вважають його ще одним прикладом того, як Трамп політизував збройні сили. Трамп стверджував, що парад вартий витрат, прогнозуючи збільшення набору до армії.

Після параду відбудеться концерт і феєрверк.

Монумент Вашингтона за огорожею під час підготовки до святкування 250-річчя армії США
Фото: EPA/UPG
Монумент Вашингтона за огорожею під час підготовки до святкування 250-річчя армії США

Шестеро з десяти дорослих американців у опитуванні вказали, що парад не є ефективним використанням державних коштів. Однак 40% людей схвалили рішення Трампа провести парад, а 29% виступили проти.

Очікується , що в суботу по всій країні відбудеться близько 1500 протестів, організованих рухом "Ні королям", а мітинги заплановані в більшості великих міст. Однак організатори вирішили не проводити протест у Вашингтоні. Так само деякі протести організовуються як ярмарки чи фестивалі.

Численні дороги в центрі Вашингтона будуть закриті під час заходу. Міжнародний аеропорт імені Рональда Рейгана такоєж працюватиме із перебоями. Там призупинять рейси з 18:00 до 21:30, щоб забезпечити можливість проведення естакад.

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Останній військовий парад у Вашингтоні відбувся на честь святкуванням перемоги наприкінці першої війни в Перській затоці, зокрема завершення операції "Буря в пустелі". У ньому взяли участь 8000 військовослужбовців, а також демонстрували зброю та танки, що використовувалися у війні, а вартість параду становила близько 12 мільйонів доларів. Поліція США на той час підрахувала, що парад відвідало 200 000 людей.

Суботній парад, вартість якого становить до 45 мільйонів доларів, насправді буде менш масштабним за кількістю особового складу, очікується 6600 військовослужбовців. За прогнозами чиновників, загалом у ньому візьмуть участь сотні тисяч осіб.

Зазначається, що Трамп надихнувся парадом на честь взяття Бастилії, за яким спостерігав у Франції 2017 року, і захотів втілити схожу подію у США. 
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