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Іран назвав ядерні переговори з США безглуздими після ударів Ізраїлю

США та Іран мали відновити ядерні переговори в Омані в неділю.

Іран назвав ядерні переговори з США безглуздими після ударів Ізраїлю
США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

Після ізраїльської атаки на ядерні об'єкти Тегерана, в Ірані заявивили, що подальші ядерні переговори зі США тепер "безглузді".

Про це повідомляє Tehran Times з посиланням на Есмаїла Багаї, речника Міністерства закордонних справ Ірану, пише Bloomberg.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – заявив він.

США та Іран мали відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня. Хоча коментарі Багаї ставлять під сумнів їхнє проведення, він не заявив, що їх скасували.

Президент США Дональд Трамп попередив Іран у соціальних мережах, щоб той уклав угоду, "поки не пізно".

  • Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".
  • Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.
  • Учора стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.
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