Іран назвав ядерні переговори з США безглуздими після ударів Ізраїлю

США та Іран мали відновити ядерні переговори в Омані в неділю.

США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

Після ізраїльської атаки на ядерні об'єкти Тегерана, в Ірані заявивили, що подальші ядерні переговори зі США тепер "безглузді".

Про це повідомляє Tehran Times з посиланням на Есмаїла Багаї, речника Міністерства закордонних справ Ірану, пише Bloomberg.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – заявив він.

США та Іран мали відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня. Хоча коментарі Багаї ставлять під сумнів їхнє проведення, він не заявив, що їх скасували.

Президент США Дональд Трамп попередив Іран у соціальних мережах, щоб той уклав угоду, "поки не пізно".