Іран назвав ядерні переговори з США безглуздими після ударів Ізраїлю

Після ізраїльської атаки на ядерні об'єкти Тегерана, в Ірані заявивили, що подальші ядерні переговори зі США тепер "безглузді".
Про це повідомляє Tehran Times з посиланням на Есмаїла Багаї, речника Міністерства закордонних справ Ірану, пише Bloomberg.
"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – заявив він.
США та Іран мали відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня. Хоча коментарі Багаї ставлять під сумнів їхнє проведення, він не заявив, що їх скасували.
Президент США Дональд Трамп попередив Іран у соціальних мережах, щоб той уклав угоду, "поки не пізно".
- Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".
- Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.
- Учора стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі США щодо ядерної програми після атаки Ізраїлю. Переговори мали відбутися 15 червня. Іран вважає, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.