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Глава Єврокомісії під час розмови із президентом Ізраїлю закликала до деескалації на Близькому Сході

Президентка Єврокомісії наголосила на важливості збереження  регіональної стабільності.

Глава Єврокомісії під час розмови із президентом Ізраїлю закликала до деескалації на Близькому Сході
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом обговорила загострення ситуації на Близькому Сході та закликала до деескалації конфлікту.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у мережі X.

Фон дер Ляєн наголосила, що Ізраїль "має право захищати себе та свій народ", водночас підкреслила, що "збереження регіональної стабільності є життєво важливим".

"Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стримано та працювати над деескалацією ситуації. Дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації", — підкреслила вона.

  • Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".
  • Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.
  • Іран у відповідь 13 червня запустив балістичні ракети по Ізраїлю.
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