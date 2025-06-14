Глава Єврокомісії під час розмови із президентом Ізраїлю закликала до деескалації на Близькому Сході

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом обговорила загострення ситуації на Близькому Сході та закликала до деескалації конфлікту.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у мережі X.

Фон дер Ляєн наголосила, що Ізраїль "має право захищати себе та свій народ", водночас підкреслила, що "збереження регіональної стабільності є життєво важливим".

"Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стримано та працювати над деескалацією ситуації. Дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації", — підкреслила вона.