Глава Єврокомісії під час розмови із президентом Ізраїлю закликала до деескалації на Близькому Сході

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом обговорила загострення ситуації на Близькому Сході та закликала до деескалації конфлікту.
Про це Урсула фон дер Ляєн написала у мережі X.
Фон дер Ляєн наголосила, що Ізраїль "має право захищати себе та свій народ", водночас підкреслила, що "збереження регіональної стабільності є життєво важливим".
"Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стримано та працювати над деескалацією ситуації. Дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації", — підкреслила вона.
- Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів, назвавши зброю масового знищення в руках режиму ісламської республіки "екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу".
- Операція Ізраїлю проти ядерної програми, військового керівництва та ракетного арсеналу Ірану ще далеко не завершена, оскільки Ізраїль запланував 14 днів операцій.
- Іран у відповідь 13 червня запустив балістичні ракети по Ізраїлю.