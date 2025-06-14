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Reuters: Йорданія відкрила свій повітряний простір

Qatar Airways скасувала два рейси до Дамаска, Flydubai також тимчасово скасовувала рейси до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю. 

Reuters: Йорданія відкрила свій повітряний простір
Фото: EPA/UPG

Йорданія 14 червня уранці відкрила свій повітряний простір, після тимчасової зупинки польотів на тлі напруженості між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Reuters.

13 червня авіакомпанії через безпекову ситуацію в регіоні почали оминати повітряний простір над Ізраїлем, Іраном, Іраком та Йорданією після ізраїльських ударів по цілях в Ірані.

Йорданія, яка межує з Ізраїлем та Іраком, закрила свій повітряний простір. 

Flydubai тимчасово скасовувала рейси до Аммана, Бейрута, Дамаска, Ірану та Ізраїлю. Деякі інші рейси повернулися назад або змінили маршрут. 

Qatar Airways теж скасувала два рейси до Дамаска.

Деякі рейси, що прямували до Дубая, перенаправили в інші міста. Літак Emirates з Манчестера полетів до Стамбула, а Flydubai з Белграда — до Єревана.

Уранці у суботу Йорданія знову відкрила свій повітряний простір.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Увечері 13 червня Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю, запустивши балістичні ракети і дрони.
  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
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