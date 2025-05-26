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Reuters: Фінляндія викликала російського посла через порушення повітряного простору

Фінська прикордонна служба розслідує цей інцидент.

Reuters: Фінляндія викликала російського посла через порушення повітряного простору
Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що викликало посла РФ в Гельсінкі у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.

Про це пише Reuters.

МЗС Фінляндії повідомило 23 травня, що два російські військові літаки увійшли в її повітряний простір біля узбережжя Порвоо в південній частині країни, і що Фінська прикордонна служба розслідує цей інцидент.

"Послу було повідомлено, що Фінляндія серйозно ставиться до підозрюваного порушення її території", — йдеться у заяві МЗС Фінляндії для Reuters.

Посол РФ пообіцяв передати це послання, не вдаючись до подробиць.

  • Регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після серії перебоїв у роботі електромереж, телекомунікаційних ліній зв'язку та газопроводів з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також НАТО посилює свою присутність у цьому районі за допомогою кораблів, літаків та військово-морських безпілотників.
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