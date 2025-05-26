Reuters: Фінляндія викликала російського посла через порушення повітряного простору

Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що викликало посла РФ в Гельсінкі у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.

Про це пише Reuters.

МЗС Фінляндії повідомило 23 травня, що два російські військові літаки увійшли в її повітряний простір біля узбережжя Порвоо в південній частині країни, і що Фінська прикордонна служба розслідує цей інцидент.

"Послу було повідомлено, що Фінляндія серйозно ставиться до підозрюваного порушення її території", — йдеться у заяві МЗС Фінляндії для Reuters.

Посол РФ пообіцяв передати це послання, не вдаючись до подробиць.