Reuters: Фінляндія викликала російського посла через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що викликало посла РФ в Гельсінкі у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.
Про це пише Reuters.
МЗС Фінляндії повідомило 23 травня, що два російські військові літаки увійшли в її повітряний простір біля узбережжя Порвоо в південній частині країни, і що Фінська прикордонна служба розслідує цей інцидент.
"Послу було повідомлено, що Фінляндія серйозно ставиться до підозрюваного порушення її території", — йдеться у заяві МЗС Фінляндії для Reuters.
Посол РФ пообіцяв передати це послання, не вдаючись до подробиць.
- Регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після серії перебоїв у роботі електромереж, телекомунікаційних ліній зв'язку та газопроводів з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також НАТО посилює свою присутність у цьому районі за допомогою кораблів, літаків та військово-морських безпілотників.