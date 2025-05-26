У Смузі Гази повідомляють про 24 загиблих внаслідок останніх ударів Ізраїлю

Щонайменше 24 палестинці загинули внаслідок двох окремих авіаударів Ізраїлю протягом ночі, зокрема удару по школі, яка прихистила переміщені сім'ї в центральній частині Смуги Гази, повідомляє BBC.
У школі Фахмі Аль-Джаргаві в місті Газа проживали сотні переміщених осіб з міста Бейт-Лахія, яке зараз зазнає інтенсивного військового нападу Ізраїлю.
Речник Цивільної оборони Гази, керованої ХАМАС, повідомив, що було знайдено 20 тіл, зокрема тіл дітей – багато з них сильно обгоріли після того, як пожежі охопили дві класні кімнати, перетворені на житлові приміщення.
Ізраїльські військові (ЦАХАЛ) відповіли, що їхня мета – “центр командування та управління ХАМАС та Ісламського джихаду”.
ЦАХАЛ заявив, що цей район використовується “терористами для планування... нападів на ізраїльських цивільних осіб та війська ЦАХАЛу”, і звинуватив ХАМАС у використанні «населення Гази як живого щита”.
Місцеві повідомляють, що серед загиблих був Мохаммад Аль-Касіх, керівник слідчого відділу поліції ХАМАС на півночі Гази, разом зі своєю дружиною та дітьми.
Незадовго до удару по школі ще один ізраїльський авіаудар завдав удару по будинку в центрі міста Газа, вбивши ще чотирьох людей, повідомило міністерство охорони здоров'я, кероване ХАМАС.
Подвійний напад є частиною ширшого ізраїльського наступу, який загострився в північній частині анклаву протягом останнього тижня.