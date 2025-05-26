У Смузі Гази повідомляють про 24 загиблих внаслідок останніх ударів Ізраїлю

Попередньо серед загиблих був Мохаммад Аль-Касіх, керівник слідчого відділу поліції ХАМАС на півночі Гази, разом зі своєю дружиною та дітьми.

Щонайменше 24 палестинці загинули внаслідок двох окремих авіаударів Ізраїлю протягом ночі, зокрема удару по школі, яка прихистила переміщені сім'ї в центральній частині Смуги Гази, повідомляє BBC.

У школі Фахмі Аль-Джаргаві в місті Газа проживали сотні переміщених осіб з міста Бейт-Лахія, яке зараз зазнає інтенсивного військового нападу Ізраїлю.

Речник Цивільної оборони Гази, керованої ХАМАС, повідомив, що було знайдено 20 тіл, зокрема тіл дітей – багато з них сильно обгоріли після того, як пожежі охопили дві класні кімнати, перетворені на житлові приміщення.

Ізраїльські військові (ЦАХАЛ) відповіли, що їхня мета – “центр командування та управління ХАМАС та Ісламського джихаду”.

ЦАХАЛ заявив, що цей район використовується “терористами для планування... нападів на ізраїльських цивільних осіб та війська ЦАХАЛу”, і звинуватив ХАМАС у використанні «населення Гази як живого щита”.

Місцеві повідомляють, що серед загиблих був Мохаммад Аль-Касіх, керівник слідчого відділу поліції ХАМАС на півночі Гази, разом зі своєю дружиною та дітьми.

Незадовго до удару по школі ще один ізраїльський авіаудар завдав удару по будинку в центрі міста Газа, вбивши ще чотирьох людей, повідомило міністерство охорони здоров'я, кероване ХАМАС.

Подвійний напад є частиною ширшого ізраїльського наступу, який загострився в північній частині анклаву протягом останнього тижня.