За три роки на вербування та утримання армії США витратили 6 млрд доларів

Від 2022 року фінансові стимули для вступу на службу до армії США різко зросли.

За останні три роки армія США витратила понад 6 мільярдів доларів на набір та утримання військових. Таким чином намагаються подолати нестачу військовослужбовців.

Як пише АР, фінансові стимули для повторного вступу на службу в армію, флот, Повітряні сили та морську піхоту різко зросли з 2022 і по минулий рік.

На премії за вербування та утримання військовослужбовців виділяли значні кошти, але суми різко зросли, оскільки керівництво Пентагону намагалося зупинити падіння кількості призовників, особливо через те, що через обмеження, пов'язані з COVID-19, забороняли публічні заходи, ярмарки та відвідування шкіл, на які вербувальники покладалися для зустрічей з молоддю.

Збільшенням кількості вербувальників та коригуванням вимог до вступу на службу, додаткові стимули допомогли подолати дефіцит і, усі, крім ВМС, виконали свої цільові показники набору минулого року. Очікується, що так буде і цього року.

Хоча Трамп і міністр оборони Піт Хегсет неодноразово пояснювали причину відновлення набору обранням Трампа, але збільшення кількості військовослужбовців почалося задовго до минулого листопада. Його пов'язують із масштабними реформами, проведеними у службі, включаючи збільшення фінансових стимулів.

Армія витратила на премії за вербування у 2022 та 2024 роках більше, ніж інші види військ. Але ВМС значно перевищили ці витрати у 2023 році, коли там намагалися подолати великий дефіцит новобранців.

Військово-морські сили також витратили значно більше, ніж інші, щоб заохотити моряків до повторного вступу на службу, видаючи премії за утримання приблизно 70 000 військовослужбовців протягом кожного з останніх трьох років. Ця сума більш ніж удвічі перевищує кількість військовослужбовців, яким армія щороку видавала премії за утримання, хоча армія є набагато більшим видом військ.

Ключовим фактором відновлення вступу до армії стало створення у серпні 2022 року Курсу підготовки майбутніх солдатів у Форт-Джексоні, штат Південна Кароліна. Ця програма надає новобранцям з низькими показниками до 90 днів академічних або фізичних занять, щоб допомогти їм відповідати військовим стандартам і перейти до базової підготовки. Завдяки цьому армія отримала тисячі військових.