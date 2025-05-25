Спецпредставник Трампа Келлог назвав ганебними російські удари по Україні

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на російські атаки по Україні.
У своєму профілі в соцмережі Х він опублікував фото Києва під час масованого обстрілу і написав, що ці атаки є "явним порушенням" Женевських протоколів.
"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", – зазначив політик.
Він назвав ці атаки "ганебними" і сказав, що необхідно припинити вогонь.
"Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно", – написав він.
This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21— Keith Kellogg (@generalkellogg) May 25, 2025
- Російську атаку засудив і пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа.
- Уночі Росія атакувала Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин.
- Цієї ночі сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників.
- А в ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.