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Спецпредставник Трампа Келлог назвав ганебними російські удари по Україні

Він сказав, що ці обстріли є порушенням Женевських протоколів.

Спецпредставник Трампа Келлог назвав ганебними російські удари по Україні
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на російські атаки по Україні. 

У своєму профілі в соцмережі Х він опублікував фото Києва під час масованого обстрілу і написав, що ці атаки є  "явним порушенням" Женевських протоколів.

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", – зазначив політик.

Він назвав ці атаки "ганебними" і сказав, що необхідно припинити вогонь.

"Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно", – написав він. 

  • Російську атаку засудив і пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа.
  • Уночі Росія атакувала Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Тривога тривала майже 9 годин. 
  • Цієї ночі сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників. 
  • А в ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. 
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