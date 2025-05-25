Спецпредставник Трампа Келлог назвав ганебними російські удари по Україні

Він сказав, що ці обстріли є порушенням Женевських протоколів.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на російські атаки по Україні.

У своєму профілі в соцмережі Х він опублікував фото Києва під час масованого обстрілу і написав, що ці атаки є "явним порушенням" Женевських протоколів.

"Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських протоколів 1977 року, покликаних захищати невинних людей", – зазначив політик.

Він назвав ці атаки "ганебними" і сказав, що необхідно припинити вогонь.

"Ці атаки ганебні. Припиніть вбивства. Припинення вогню – негайно", – написав він.

This is Kyiv. The indiscriminate killing of women and children at night in their homes is a clear violation of the 1977 Geneva Peace Protocols designed to protect innocents. These attacks are shameful. Stop the killing. Ceasefire now. pic.twitter.com/89XRWZcP21 — Keith Kellogg (@generalkellogg) May 25, 2025