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Від початку доби на фронті відбулося 100 боїв, - Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. 

Від початку доби на фронті відбулося 100 боїв, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 100 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Олександрівка, Біла Береза, Старикове, Славгород, Малушине, Бруски, Нова Гута, Миколаївка, Порозок і Дмитрівка на Сумщині. Авіаційного удару зазнала Осоївка цієї ж області. Ворог також завдав ракетних ударів по місту Чернігів, а також по Конотопу та Кролевцю Сумської області.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник один раз атакував позиції наших військ в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів – в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Сили оборони успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Сіверському напрямку ворог тричі намагався пройти вперед в бік Григорівки та поблизу Білогорівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував п’ять разів – в районі Торецька та Диліївки, наразі точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили двадцять п’ять атак, п’ять боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Російські терористи завдали авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 16 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Дотепер тривають два боєзіткнення. Авіаударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоандріївка та Степове. Одне боєзіткнення триває дотепер. Авіаційних ударів зазнали Мала Токмачка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку сьогодні відбулося дві спроби противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом цієї доби відбивали 14 атак російських загарбників. Противник завдав п’ять авіаударів, скинувши при цьому десять КАБів, здійснив 129 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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